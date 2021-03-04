Para assistir: "Moxie", "Garota do Trem" e "Judas e o Messias Negro"

Filme "Moxie: Quando as Garotas Vão à Luta", da Netflix Crédito: Colleen Hayes/Netflix

Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz apresenta três produções - duas do streaming e uma das telonas. Da Netflix, o comentarista fala sobre "Moxie: Quando as Garotas Vão à Luta" e "A Garota do Trem". E dos cinemas, o destaque é "Judas e o Messias Negro". Ouça!

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OS DESTAQUES DO BRAZ:

Moxie: Quando as Garotas Vão à Luta (Netflix): Inspirada pelo passado rebelde da mãe e por uma nova amizade, uma adolescente tímida publica um texto anônimo que denuncia o machismo em sua escola.

Judas e o Messias Negro (Nos cinemas): Em 1968, o jovem ativista Fred Hampton tornou-se presidente da filial de Illinois dos Panteras Negras, que lutavam pela liberdade e o fim da brutalidade policial e do massacre de pessoas negras. Ele estava inspirando uma geração a se levantar e não ceder à opressão, o que o colocou diretamente na linha de fogo do governo, do FBI e da polícia que para destruir a revolução, tiveram que fazer isso por fora...e por dentro.