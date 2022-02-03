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Em Cartaz

'Pam & Tommy', 'All of Us Are Dead' e 'Moonfall': destaques da semana

As dicas são do crítico cinematográfico Rafael Braz

Publicado em 03 de Fevereiro de 2022 às 18:07

Publicado em 

03 fev 2022 às 18:07
"Pam & Tommy", série do Star+ que conta a história da fita de sexo do casal Pamela Anderson e Tommy Lee Crédito: Erin Simkin
Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz fala sobre 'Pam & Tommy', 'All of Us Are Dead' e 'Moonfall: Ameaça Lunar'. Ouça:
Em Cartaz - 03/02/2022

Filme

Moonfall: Ameaça Lunar (nos cinemas): A Lua sai de sua órbita e passa a se deslocar em direção à Terra, podendo causar uma colisão em breve. A ex-astrounauta da NASA, Jo Fowler, acha que pode resolver essa situação e impedir que o impacto aconteça, mas apenas um de seus colegas acredita nela. Em situação de emergência, um grupo de cientistas não especializados no assunto aceita a missão de ir até a Lua e impedir a colisão antes que a vida humana seja extinta.

Séries

Pam & Tommy (Star+): Ambientado nos primórdios da Internet, "Pam & Tommy" é baseado na incrível história real da fita de sexo de Pamela Anderson e Tommy Lee. Roubado da casa do casal por um empreiteiro insatisfeito, o vídeo passou de uma curiosidade clandestina de VHS para uma sensação global quando chegou à web em 1997. Uma história de amor e crime que serve de advertência. A série original de oito episódios explora a interseção de privacidade, tecnologia e fama, traçando as origens da atual era dos Realities a uma fita roubada destinada a apenas dois espectadores, mas que acabou sendo assistida por milhões.
All of Us Are Dead (Netflix): Uma epidemia mortal surge em uma escola. Encurralados, os alunos só tem uma opção: lutar com todas as forças para não virarem zumbis.

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