'Pam & Tommy', 'All of Us Are Dead' e 'Moonfall': destaques da semana

"Pam & Tommy", série do Star+ que conta a história da fita de sexo do casal Pamela Anderson e Tommy Lee Crédito: Erin Simkin

Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz fala sobre 'Pam & Tommy', 'All of Us Are Dead' e 'Moonfall: Ameaça Lunar'. Ouça:

Your browser does not support the audio element. Em Cartaz - 03/02/2022

Filme

Moonfall: Ameaça Lunar (nos cinemas): A Lua sai de sua órbita e passa a se deslocar em direção à Terra, podendo causar uma colisão em breve. A ex-astrounauta da NASA, Jo Fowler, acha que pode resolver essa situação e impedir que o impacto aconteça, mas apenas um de seus colegas acredita nela. Em situação de emergência, um grupo de cientistas não especializados no assunto aceita a missão de ir até a Lua e impedir a colisão antes que a vida humana seja extinta.

Séries

Pam & Tommy (Star+): Ambientado nos primórdios da Internet, "Pam & Tommy" é baseado na incrível história real da fita de sexo de Pamela Anderson e Tommy Lee. Roubado da casa do casal por um empreiteiro insatisfeito, o vídeo passou de uma curiosidade clandestina de VHS para uma sensação global quando chegou à web em 1997. Uma história de amor e crime que serve de advertência. A série original de oito episódios explora a interseção de privacidade, tecnologia e fama, traçando as origens da atual era dos Realities a uma fita roubada destinada a apenas dois espectadores, mas que acabou sendo assistida por milhões.