Oscar 2020: "Parasita" vence Melhor Filme

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas realizou neste domingo (10), em Los Angeles, a premiação mais importante do cinema americano - o Oscar. A grande surpresa da noite foi o prêmio de Melhor Filme ao "Parasita", de Bong Joon Ho, marcando a primeira vez na História que um filme de língua não-inglesa leva o prêmio principal do Oscar. "Coringa" levou Melhor Ator, "1917" ficou com prêmios técnicos e "O Irlandês" saiu de mãos abanando. Quem traz mais detalhes da noite de premiação é Rafael Braz, em uma edição especial do Em Cartaz, no CBN Vitória desta segunda-feira (10).