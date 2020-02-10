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Oscar 2020: "Parasita" vence Melhor Filme

A vitória do "Parasita" marca a primeira vez na História que um filme de língua não-inglesa leva o prêmio principal do Oscar

Publicado em 10 de Fevereiro de 2020 às 13:53

Publicado em 

10 fev 2020 às 13:53
A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas realizou neste domingo (10), em Los Angeles, a premiação mais importante do cinema americano - o Oscar. A grande surpresa da noite foi o prêmio de Melhor Filme ao "Parasita", de Bong Joon Ho, marcando a primeira vez na História que um filme de língua não-inglesa leva o prêmio principal do Oscar. "Coringa" levou Melhor Ator, "1917" ficou com prêmios técnicos e "O Irlandês" saiu de mãos abanando. Quem traz mais detalhes da noite de premiação é Rafael Braz, em uma edição especial do Em Cartaz, no CBN Vitória desta segunda-feira (10).
Entrevista - Patricia Vallim - Rafael Braz - 10-02-20

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