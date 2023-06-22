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Em Cartaz

'Os Outros', 'Invasão Secreta' e 'Elementos' são destaques na semana

Ouça as dicas do comentarista Rafael Braz

Publicado em 22 de Junho de 2023 às 18:07

Publicado em 

22 jun 2023 às 18:07
Cena de
Cena de "Os Outros": Cibele (Adriana Esteves) acudindo Marcinho (Antonio Haddad), com Mila (Maeve Jinkings) ao lado — Foto: Globo/Estevam Avellar Crédito: Globo/Estevam Avellar
Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz fala sobre as seguintes produções: "Os Outros" (Globoplay), "Invasão Secreta" e "Elementos" (Netflix) . Ouça a conversa completa!
Em Cartaz - 22-06-23

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