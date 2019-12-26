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EM CARTAZ

Os filmes "Minha Mãe é uma Peça 3" e "Cats" chegam aos cinemas do ES

Confira a análise do comentarista Rafael Braz

Publicado em 26 de Dezembro de 2019 às 18:22

Publicado em 

26 dez 2019 às 18:22
Minha Mãe é uma Peça - 3 Crédito: Divulgação
Nesta edição do "Em Cartaz", os destaques do comentarista Rafael Braz são as produções "Minha Mãe é uma Peça 3" e "Cats". Na produção nacional, Dona Hermínia, interpretada pelo humorista Paulo Gustavo, terá que enfrentar o ninho vazio deixado por Marcelina (Mariana Xavier), e Juliano, vivido pelo ator Rodrigo Pandolfo. Os filhos que haviam saído de casa para impulsionar a vida profissional, dão um novo passo e decidem formar suas próprias famílias. Já sobre "Cats", Rafael avalia que há muitos pecados na produção que acabam saltando aos olhos do espectador como a baixa qualidade na finalização dos efeitos especiais para reproduzir os detalhes dos gatos. Ouça:
Em Cartaz - 26-12-19.mp3
SINOPSES:
"Minha Mãe é uma Peça 3":Dona Hermínia (Paulo Gustavo) vai ter que se redescobrir e se reinventar porque seus filhos estão formando novas famílias. Essa supermãe vai ter que segurar a emoção para lidar com um novo cenário de vida: Marcelina (Mariana Xavier) está grávida e Juliano (Rodrigo Pandolfo) vai casar. Dona Hermínia está mais ansiosa do que nunca! Para completar as confusões, Carlos Alberto (Herson Capri), seu ex-marido, que esteve sempre por perto, agora resolve se mudar para o apartamento ao lado.
"Cats": Uma tribo de gatos chamada Jellicles todo ano precisa tomar uma grande decisão em uma nite especial: escolher um dos gatos para ascender para o Heaviside Layer e conseguir uma nova e melhor vida. Cada um dos gatos conta a sua história para sua líder, a velha Deuteronomy (Judi Dench), na tentativa de ser o escolhido.
 
 

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