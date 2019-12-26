Os filmes "Minha Mãe é uma Peça 3" e "Cats" chegam aos cinemas do ES

Minha Mãe é uma Peça - 3 Crédito: Divulgação

Nesta edição do "Em Cartaz", os destaques do comentarista Rafael Braz são as produções "Minha Mãe é uma Peça 3" e "Cats". Na produção nacional, Dona Hermínia, interpretada pelo humorista Paulo Gustavo, terá que enfrentar o ninho vazio deixado por Marcelina (Mariana Xavier), e Juliano, vivido pelo ator Rodrigo Pandolfo. Os filhos que haviam saído de casa para impulsionar a vida profissional, dão um novo passo e decidem formar suas próprias famílias. Já sobre "Cats", Rafael avalia que há muitos pecados na produção que acabam saltando aos olhos do espectador como a baixa qualidade na finalização dos efeitos especiais para reproduzir os detalhes dos gatos. Ouça:

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SINOPSES:

"Minha Mãe é uma Peça 3":Dona Hermínia (Paulo Gustavo) vai ter que se redescobrir e se reinventar porque seus filhos estão formando novas famílias. Essa supermãe vai ter que segurar a emoção para lidar com um novo cenário de vida: Marcelina (Mariana Xavier) está grávida e Juliano (Rodrigo Pandolfo) vai casar. Dona Hermínia está mais ansiosa do que nunca! Para completar as confusões, Carlos Alberto (Herson Capri), seu ex-marido, que esteve sempre por perto, agora resolve se mudar para o apartamento ao lado.