Os detalhes dos filmes "Invocação do Mal 3" e "Awake"

Clima de suspense e terror para os apaixonados pelo cinema! Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz fala sobre o terror "Invocação do Mal 3: A Ordem Do Demônio", estrelado por Vera Farmiga e Patrick Wilson, lançado nos cinemas brasileiros. Outro destaque é a produção "Awake", suspense da Netflix. Saiba o que esperar das produções:

Invocação do Mal 3 - A Ordem do Demônio (nos cinemas e HBO Max): O filme revela uma história assustadora de terror, assassinato e um desconhecido mal que chocou até os experientes investigadores de atividades paranormais Ed e Lorraine Warren. Um dos casos mais sensacionais de seus arquivos, começa com uma luta pela alma de um garoto, depois os leva para além de tudo o que já haviam visto antes, para marcar a primeira vez na história dos Estados Unidos que um suspeito de assassinato alega ter tido uma possessão demoníaca como defesa.