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Em Cartaz

Os detalhes dos filmes "Invocação do Mal 3" e "Awake"

Os comentários são do jornalista Rafael Braz

Publicado em 10 de Junho de 2021 às 17:45

Publicado em 

10 jun 2021 às 17:45
Filme
Filme "Invocação do Mal 3: A Ordem do Demônio" Crédito: Warner/Divulgação
Clima de suspense e terror para os apaixonados pelo cinema! Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz fala sobre o terror "Invocação do Mal 3: A Ordem Do Demônio", estrelado por Vera Farmiga e Patrick Wilson, lançado nos cinemas brasileiros. Outro destaque é a produção "Awake", suspense da Netflix. Saiba o que esperar das produções:
Em Cartaz - 10/06/2021

Sinopses

Invocação do Mal 3 - A Ordem do Demônio (nos cinemas e HBO Max): O filme revela uma história assustadora de terror, assassinato e um desconhecido mal que chocou até os experientes investigadores de atividades paranormais Ed e Lorraine Warren. Um dos casos mais sensacionais de seus arquivos, começa com uma luta pela alma de um garoto, depois os leva para além de tudo o que já haviam visto antes, para marcar a primeira vez na história dos Estados Unidos que um suspeito de assassinato alega ter tido uma possessão demoníaca como defesa.
Awake (Netflix): Depois que um incidente global impede a humanidade de dormir, uma ex-militar problemática luta para salvar a família e enfrenta o caos na sociedade e na própria mente.

Veja Também

Para embalar o fim de semana: "Pieces of a Woman" e "A Assistente"

Filmes da semana: "Relatos do Mundo", "Nova Ordem Espacial" e "Bliss"

Em Cartaz: tudo sobre os filmes "Snyder Cut" e "Cabras da Peste"

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