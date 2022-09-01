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Em Cartaz

Os destaques da semana: 'O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder', 'Vizinhos' e 'Um Marido Fiel'

As dicas são do comentarista Rafael Braz

Publicado em 01 de Setembro de 2022 às 18:55

Publicado em 

01 set 2022 às 18:55
VIZINHOS. (L to R) MARLEI CEVADA as KELLY, MAURICIO MANFRINI as TONINHO, LEANDRO HASSUM as WALTER,Â JULIA RABELLO as JOANA in VIZINHOS.Â Natalia Odenbreit/NETFLIXÂ Â© 2022
"Vizinhos" Crédito: Natalia Odenbreit/NETFLIX
Nesta edição do Em Cartaz os destaques trazidos por Rafael Braz são as seguintes produções: "O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder" (Amazon), "Vizinhos" (Netflix) e "Um Marido Fiel" (Netflix). Ouça a conversa completa!
Em Cartaz - 01-09-22

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