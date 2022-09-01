Os destaques da semana: 'O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder', 'Vizinhos' e 'Um Marido Fiel'

Nesta edição do Em Cartaz os destaques trazidos por Rafael Braz são as seguintes produções: "O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder" (Amazon), "Vizinhos" (Netflix) e "Um Marido Fiel" (Netflix). Ouça a conversa completa!
Em Cartaz - 01-09-22
Publicado em 01 de Setembro de 2022 às 18:55
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