"Os 7 de Chicago": saiba mais sobre o filme que é aposta para o Oscar

"Os 7 de Chicago", disponível a partir desta sexta-feira (16) na Netflix Crédito: Netflix

Uma das grandes apostas para o Oscar é o filme "Os 7 de Chicago", dirigido por Aaron Sorkin, é o destaque de Rafael Braz, nesta edição do Em Cartaz. A produção conta com um elenco estrelado: o ganhador do Oscar Eddie Redmayne e o vencedor do Globo de Ouro Sacha Baron Cohen. O comentarista fala ainda sobre "Noturno" e "Black Box", longas da Amazon. Ouça!

Your browser does not support the audio element. Em Cartaz - 15-10-20

SINOPSES:

Os 7 de Chicago (Netflix): O que era para ser um protesto pacífico se transformou em um confronto violento com a polícia, e o resultado foi um dos julgamentos mais famosos da história. Estrelando Sacha Baron Cohen, Eddie Redmayne e Yahya Abdul-Mateen II.

Noturno (Amazon Prime Video): Uma jovem e ambiciosa pianista, ofuscada por sua irmã gêmea, faz um pacto com o diabo para tomar o lugar de sua irmã.