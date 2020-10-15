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EM CARTAZ

"Os 7 de Chicago": saiba mais sobre o filme que é aposta para o Oscar

Ouça os comentários de Rafael Braz

Publicado em 15 de Outubro de 2020 às 17:00

Publicado em 

15 out 2020 às 17:00
"Os 7 de Chicago", disponível a partir desta sexta-feira (16) na Netflix Crédito: Netflix
Uma das grandes apostas para o Oscar é o filme "Os 7 de Chicago", dirigido por Aaron Sorkin, é o destaque de Rafael Braz, nesta edição do Em Cartaz. A produção conta com um elenco estrelado: o ganhador do Oscar Eddie Redmayne e o vencedor do Globo de Ouro Sacha Baron Cohen. O comentarista fala ainda sobre "Noturno" e "Black Box", longas da Amazon. Ouça!
Em Cartaz - 15-10-20
 
SINOPSES:
Os 7 de Chicago (Netflix): O que era para ser um protesto pacífico se transformou em um confronto violento com a polícia, e o resultado foi um dos julgamentos mais famosos da história. Estrelando Sacha Baron Cohen, Eddie Redmayne e Yahya Abdul-Mateen II.
Noturno (Amazon Prime Video): Uma jovem e ambiciosa pianista, ofuscada por sua irmã gêmea, faz um pacto com o diabo para tomar o lugar de sua irmã.
Black Box (Amazon Prime Video): Após perder a esposa e a memória em um acidente de carro, um pai solteiro passa por um tratamento experimental que o faz questionar sua identidade.

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