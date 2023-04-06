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Opções para o feriado de Páscoa: 'Super Mario Bros: O Filme', 'Air', 'Tetris' e 'Treta'

Ouça as dicas do comentarista Rafael Braz

Publicado em 06 de Abril de 2023 às 18:09

Publicado em 

06 abr 2023 às 18:09
Novas imagens de 'Sonic - O Filme'. Paramount refez o personagem para o cinema
Novas imagens de 'Sonic - O Filme'. Paramount refez o personagem para o cinema Crédito: Divulgação
"Super Mario Bros: O Filme" (cinema), "Air" (Amazon), "Tetris" (Apple TV+) e "Treta" (Netflix) são os destaques trazidos pelo comentarista Rafael Braz nesta edição do Em Cartaz. Ouça a conversa completa!
Em Cartaz - 06-04-23

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