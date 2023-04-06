Opções para o feriado de Páscoa: 'Super Mario Bros: O Filme', 'Air', 'Tetris' e 'Treta'

"Super Mario Bros: O Filme" (cinema), "Air" (Amazon), "Tetris" (Apple TV+) e "Treta" (Netflix) são os destaques trazidos pelo comentarista Rafael Braz nesta edição do Em Cartaz. Ouça a conversa completa!
Em Cartaz - 06-04-23
Publicado em 06 de Abril de 2023 às 18:09
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