O Rei Leão e Deslembro: os filmes da semana no Em Cartaz

O principal destaque do ‘Em Cartaz’ de hoje é uma das estreias mais aguardadas do ano. O filme ‘O Rei Leão’ chega hoje às telonas e conta a jornada do jovem leão Simba. O comentarista Rafael Braz também fala sobre a produção ‘Deslembro’, que conta com forte elenco brasileiro. Acompanhe!
Em Cartaz - 18-07-19.mp3
>>> SINOPSES:
O Rei Leão: Simba (Donald Glover) é um jovem leão cujo destino é se tornar o rei da selva. Entretanto, uma armadilha elaborada por seu tio Scar (Chiwetel Ejiofor) faz com que Mufasa (James Earl Jones), o atual rei, morra ao tentar salvar o filhote. Consumido pela culpa, Simba deixa o reino rumo a um local distante, onde encontra amigos que o ensinam a mais uma vez ter prazer pela vida.
Deslembro: O Rio de Janeiro não é nada familiar para Joana (Jeanne Boudier), adolescente que teve o pai refém como prisioneiro político durante os anos de ditadura no Brasil. Ela passou quase toda a sua vida em Paris, cidade onde o resto de sua família se exilou. Tendo sido decretada a Lei da Anistia, a menina agora está, a contragosto, de volta a sua cidade natal. As memórias amargas de tempos difíceis vêm à tona, causando um forte desconforto.