O Rei Leão e Deslembro: os filmes da semana no Em Cartaz

O principal destaque do ‘Em Cartaz’ de hoje é uma das estreias mais aguardadas do ano. O filme ‘O Rei Leão’ chega hoje às telonas e conta a jornada do jovem leão Simba. O comentarista Rafael Braz também fala sobre a produção ‘Deslembro’, que conta com forte elenco brasileiro. Acompanhe!

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O Rei Leão: Simba (Donald Glover) é um jovem leão cujo destino é se tornar o rei da selva. Entretanto, uma armadilha elaborada por seu tio Scar (Chiwetel Ejiofor) faz com que Mufasa (James Earl Jones), o atual rei, morra ao tentar salvar o filhote. Consumido pela culpa, Simba deixa o reino rumo a um local distante, onde encontra amigos que o ensinam a mais uma vez ter prazer pela vida.