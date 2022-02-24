O que esperar de 'Vikings: Valhalla', 'Um de Nós Está Mentindo' e 'Depois da Festa'

Vikings: Valhalla Crédito: Netflix/Divulgação

Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz fala sobre 'Vikings: Valhalla', 'Um de Nós Está Mentindo' e 'Depois da Festa'. Ouça:

Your browser does not support the audio element. Em Cartaz - 24/02/2022

As séries

Vikings: Valhalla (Netflix): Nesta sequência de Vikings, cem anos se passaram. Uma nova geração de heróis lendários cria seu destino e faz história.

Um de Nós Está Mentindo (Netflix): A detenção reúne cinco estudantes extremamente diferentes. Mas um assassinato e muitos segredos vão manter esse grupo unido até que o mistério seja desvendado.