O que esperar de 'Vikings: Valhalla', 'Um de Nós Está Mentindo' e 'Depois da Festa'

Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz fala sobre 'Vikings: Valhalla', 'Um de Nós Está Mentindo' e 'Depois da Festa'. Ouça:
Em Cartaz - 24/02/2022
As séries
Vikings: Valhalla (Netflix): Nesta sequência de Vikings, cem anos se passaram. Uma nova geração de heróis lendários cria seu destino e faz história.
Um de Nós Está Mentindo (Netflix): A detenção reúne cinco estudantes extremamente diferentes. Mas um assassinato e muitos segredos vão manter esse grupo unido até que o mistério seja desvendado.
Depois da Festa (Apple TV+): O filme conta a história de um assassinato misterioso que aconteceu em um reencontro de colegas de escola. Cada um dos oito episódios reconta a mesma noite pela perspectiva de um personagem diferente, cada qual com um estilo visual e gênero de filme específico que combina com a personalidade do narrador.