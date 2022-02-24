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Em Cartaz

O que esperar de 'Vikings: Valhalla', 'Um de Nós Está Mentindo' e 'Depois da Festa'

As dicas são do crítico cinematográfico Rafael Braz

Publicado em 24 de Fevereiro de 2022 às 17:22

Publicado em 

24 fev 2022 às 17:22
Vikings: Valhalla
Vikings: Valhalla Crédito: Netflix/Divulgação
Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz fala sobre 'Vikings: Valhalla', 'Um de Nós Está Mentindo' e 'Depois da Festa'. Ouça:
Em Cartaz - 24/02/2022

As séries

Vikings: Valhalla (Netflix): Nesta sequência de Vikings, cem anos se passaram. Uma nova geração de heróis lendários cria seu destino e faz história.
Um de Nós Está Mentindo (Netflix): A detenção reúne cinco estudantes extremamente diferentes. Mas um assassinato e muitos segredos vão manter esse grupo unido até que o mistério seja desvendado.
Depois da Festa (Apple TV+): O filme conta a história de um assassinato misterioso que aconteceu em um reencontro de colegas de escola. Cada um dos oito episódios reconta a mesma noite pela perspectiva de um personagem diferente, cada qual com um estilo visual e gênero de filme específico que combina com a personalidade do narrador.

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