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Em Cartaz

O que esperar de 'Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo', 'Maldivas' e 'The Umbrella Academy'

Os comentários são do crítico cinematográfico Rafael Braz

Publicado em 23 de Junho de 2022 às 17:22

Publicado em 

23 jun 2022 às 17:22
Série brasileira
Série brasileira "Maldivas", da Netflix Crédito: Rachel Tanugi/Netflix
Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz destaca as produções 'Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo', disponível nos cinemas, 'Maldivas', da Netflix, e 'The Umbrella Academy', também da Netflix. Ouça:
Em Cartaz - 23/06/2022

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