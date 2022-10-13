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Em Cartaz

O que esperar de 'O Urso', 'Rota 66' e 'Bem-Vindos à Vizinhança'

As dicas são do comentarista Rafael Braz

Publicado em 13 de Outubro de 2022 às 17:39

Publicado em 

13 out 2022 às 17:39
O Urso (Star+)
O Urso (Star+) Crédito: Divulgação Star+
Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz fala sobre as seguintes produções: "O Urso", (Star+), "Rota 66" (Globoplay), e "Bem-Vindos à Vizinhança" (Netflix). Ouça a conversa completa. 
Em Cartaz - 13-10-22

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