O que esperar de 'O Urso', 'Rota 66' e 'Bem-Vindos à Vizinhança'

Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz fala sobre as seguintes produções: "O Urso", (Star+), "Rota 66" (Globoplay), e "Bem-Vindos à Vizinhança" (Netflix). Ouça a conversa completa.
Em Cartaz - 13-10-22
Publicado em 13 de Outubro de 2022 às 17:39
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta