O que esperar de 'O Batman', 'Amor Sublime Amor' e 'De Volta aos 15'

Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz comenta a estreia de "O Batman", nos cinemas, o filme "Amor Sublime Amor", disponível no Disney+), e a produção "De Volta aos 15", da Netflix. Ouça:
Em Cartaz - 03/03/2022
Publicado em 03 de Março de 2022 às 18:49
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