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Em Cartaz

O que esperar de 'O Batman', 'Amor Sublime Amor' e 'De Volta aos 15'

Ouça os comentários de Rafael Braz

Publicado em 03 de Março de 2022 às 18:49

Publicado em 

03 mar 2022 às 18:49
Filme
Filme "The Batman", com Robert Pattinson Crédito: Warner/Divulgação
Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz comenta a estreia de "O Batman", nos cinemas, o filme "Amor Sublime Amor", disponível no Disney+), e a produção "De Volta aos 15", da Netflix. Ouça:
Em Cartaz - 03/03/2022

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