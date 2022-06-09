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Em Cartaz

O que esperar de "Ms. Marvel", "Arremessando Alto" e "Jesus Kid"

Ouça as dicas do crítico cinematográfico Rafael Braz

Publicado em 09 de Junho de 2022 às 17:57

Publicado em 

09 jun 2022 às 17:57
Ms. Marvel: 1º episódio apresenta a história de Kamala Khan, uma jovem que sonha em ser como a Capitã Marvel
Ms. Marvel: 1º episódio apresenta a história de Kamala Khan, uma jovem que sonha em ser como a Capitã Marvel Crédito: Disney/Divulgação
Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz fala sobre as produções "Ms. Marvel", do Disney+, "Arremessando Alto", da Netflix, e "Jesus Kid", disponível nos cinemas. Ouça:
Em Cartaz - 09/06/2022

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