O que esperar de "Ms. Marvel", "Arremessando Alto" e "Jesus Kid"

Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz fala sobre as produções "Ms. Marvel", do Disney+, "Arremessando Alto", da Netflix, e "Jesus Kid", disponível nos cinemas. Ouça:
Em Cartaz - 09/06/2022
Publicado em 09 de Junho de 2022 às 17:57
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