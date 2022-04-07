O que esperar de 'Halo', 'Tony Hawk: Até as rodinhas caírem' e 'Apollo Dez e Meio'

Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz fala sobre as seguintes produções: "Halo" (Paramount+), "Tony Hawk: Até as rodinhas caírem" (Amazon) e "Apollo Dez e Meio" (Netflix). Ouça a conversa completa!
Em Cartaz - 07-04-22.mp3
Publicado em 07 de Abril de 2022 às 17:58
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