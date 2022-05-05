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Em Cartaz

O que esperar de "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura", "Clark" e "The Wilds"

Ouça os comentários do crítico cinematográfico Rafael Braz

Publicado em 05 de Maio de 2022 às 18:54

Publicado em 

05 mai 2022 às 18:54
Filme
Filme "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura", da Marvel Crédito: Disney/Divulgação
Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz fala sobre "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura", disponíveis nos cinemas, "Clark", da Netflix, e "The Wilds", da Amazon. Ouça:
Em Cartaz - 05/05/2022

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