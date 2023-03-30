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Em Cartaz

O que assistir: 'O Urso do Pó Branco', 'Rei da TV' e 'Wellmania'

Ouça a conversa completa com o comentarista Rafael Braz

Publicado em 30 de Março de 2023 às 17:48

Publicado em 

30 mar 2023 às 17:48
Filme
Filme "O Urso do Pó Branco" Crédito: Universal Studios/Divulgação
Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz traz como destaque as seguintes produções: "O Urso do Pó Branco" (cinema), a segunda temporada de "Rei da TV" (Star+)' e "Wellmania" (Netflix). Ouça a conversa completa!
Em Cartaz - 30-03-23

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