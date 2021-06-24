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Dicas para assistir!

"Velozes & Furiosos 9", "Luca" e "À Segunda Vista" estão em cartaz

As dicas são do crítico cinematográfico Rafael Braz

Publicado em 24 de Junho de 2021 às 17:43

Publicado em 

24 jun 2021 às 17:43
Luca, nova animação original da Pixar, está disponível no Disney+
Luca, nova animação original da Pixar, está disponível no Disney+ Crédito: Disney/Divulgação
Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz traz dicas quentes para amenizar o friozinho do inverno com um bom filme! São duas produções do streaming e uma em cartaz nas telonas. "Velozes & Furiosos 9" é mais um filme da franquia estrelada por Vin Diesel; "Luca" é uma encantadora animação da Pixar; e "À Segunda Vista" é uma comédia romântica da Netflix. Ouça o papo cinematográfico!
Em Cartaz - 24/06/2021

Sinopses

Velozes & Furiosos 9 (nos cinemas): Dominic Toretto e Letty vivem uma vida pacata ao lado de seu filho Brian. Mas eles logo são ameaçados pelo passado de Dom: seu irmão desaparecido Jakob. Trata-se de um assassino habilidoso e motorista excelente, que está trabalhando ao lado de Cipher, vilã de Velozes & Furiosos 8. Para enfrentá-los, Toretto vai precisar reunir sua equipe novamente, inclusive Han, que todos acreditavam estar morto.
Luca (Disney+): Ambientado na bela Riviera Italiana, este longa-metragem da Disney e da Pixar acompanha as aventuras do garoto Luca durante um verão inesquecível ao lado de seu amigo Alberto. Mas um grande segredo ameaça colocar fim à diversão: abaixo da superfície da água, eles são monstros marinhos!
À Segunda Vista (Netflix): Depois de anos priorizando a carreira, uma comediante encontra o homem perfeito. Mas será que ele é tudo isso mesmo?

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