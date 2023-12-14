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“O Mundo Depois de Nós” e “Incompatível com a Vida” são os destaques da semana

Ouça as dicas do comentarista Gustavo Cheluje

Publicado em 14 de Dezembro de 2023 às 18:37

Publicado em 

14 dez 2023 às 18:37
O Mundo Depois de Nós
O Mundo Depois de Nós Crédito: Divulgação/Netflix
A partir desta semana, o Em Cartaz volta à programação da CBN Vitória com os comentários de Gustavo Cheluje. Nesta quinta (14), o comentarista analisa três produções: a distopia "O Mundo Depois de Nós”, disponível na Netflix; a chegada de “Assassinos da Lua das Flores”, do diretor Martin Scorsese, ao Prime Vídeo; e o documentário “Incompatível com a Vida”, de Eliza Capai. Colunista de HZ, Vinicius Oliveira também fala sobre Godzilla e Yu Yu Hakusho, disponíveis na Netflix. Ouça a conversa completa!
Em Cartaz - 14-12-23

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