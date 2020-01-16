"O Escândalo" e "Jumanji: Próxima Fase": as estreias do cinema no ES

Um escândalo envolvendo um gigante do telejornalismo norte-americano, acusado de assédio sexual, dá o tom da trama do filme "O Escândalo", estrelado por um elenco que conta com Charlize Theron e Nicole Kidman, ambas ganhadoras do Oscar, e Margot Robbie, indicada ao Oscar por seu papel no filme. Esse é o destaque do "Em Cartaz" desta quinta-feira. O comentarista Rafael Braz também fala sobre "Jumanji: Próxima Fase", segundo filme da franquia. Confira:
Em Cartaz - 16-01-20
>>> SINOPSES:
O Escândalo: Um gigante do telejornalismo e antigo CEO da Fox News, Roger Ailes (John Lithgow) tem seu poder questionado e sua carreira derrubada quando um grupo de mulheres o acusam de assédio sexual no ambiente de trabalho.
Jumanji: Próxima Fase: Tentado em revisitar o mundo de Jumanji, Spencer (Alex Wolff) decide consertar o jogo de videogame que permite que os jogadores sejam transportados ao local. Logo o quarteto formado por Smolder Bravestone (Dwayne Johnson), Moose Finbar (Kevin Hart), Shelly Oberon (Jack Black) e Ruby Roundhouse (Karen Gillan) ressurge, agora comandado por outras pessoas: os avôs de Spencer e Fridge (Danny DeVito e Danny Glover) assumem as personas de Bravestone e Finbar, enquanto o próprio Fridge (Ser'Darius Blain) agora está sob a pele de Oberon.