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DICAS DE FILMES

"Novos Mutantes" é destaque no retorno de cinemas, além de "Borat 2"

Confira as dicas de Rafael Braz

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 17:04

Publicado em 

22 out 2020 às 17:04
"Os Novos Mutantes" Crédito: Divulgação
Nesta edição do Em Cartaz, o comentarista Rafael Braz traz como um dos destaques o longa de terror "Os Novos Mutantes", produção badalada na semana que marca o retorno das salas de cinemas no Espírito Santo, em virtude da pandemia do novo coronavírus. Outros destaques para assistir são: "Borat 2" e "A Caminho da Lua", na Netflix.
Em Cartaz - 22-10-20
SINOPSES:
Os Novos Mutantes: Cinco jovens mutantes (Maisie Williams, Blu Hunt, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton e Henry Zaga) descobrem o alcance de seus poderes e lidam com traumas do passado. No entanto, eles são mantidos presos contra a vontade em uma instituição controlada pela Dr. Cecilia Reyes (Alice Braga). Enquanto a médica promete controlar as habilidades do grupo, nada é o que parece.
A Caminho da Lua (Netflix): Estimulada pelas histórias da mãe, Fei Fei decide construir uma nave espacial para ir até a Lua e comprovar a existência de uma lendária deusa. Estrelando: Cathy Ang, Phillipa Soo,Ken Jeong.
Borat 2 (Prime Video): Sequência do longa de sucesso Borat - O Segundo Melhor Repórter do Glorioso País Cazaquistão Viaja à América. O longa foi filmado na quarentena e conta mais uma história do icônico jornalista do Cazaquistão.
 

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