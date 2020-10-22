"Novos Mutantes" é destaque no retorno de cinemas, além de "Borat 2"

"Os Novos Mutantes" Crédito: Divulgação

Nesta edição do Em Cartaz, o comentarista Rafael Braz traz como um dos destaques o longa de terror "Os Novos Mutantes", produção badalada na semana que marca o retorno das salas de cinemas no Espírito Santo, em virtude da pandemia do novo coronavírus. Outros destaques para assistir são: "Borat 2" e "A Caminho da Lua", na Netflix.

Your browser does not support the audio element. Em Cartaz - 22-10-20

SINOPSES:

Os Novos Mutantes: Cinco jovens mutantes (Maisie Williams, Blu Hunt, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton e Henry Zaga) descobrem o alcance de seus poderes e lidam com traumas do passado. No entanto, eles são mantidos presos contra a vontade em uma instituição controlada pela Dr. Cecilia Reyes (Alice Braga). Enquanto a médica promete controlar as habilidades do grupo, nada é o que parece.

A Caminho da Lua (Netflix): Estimulada pelas histórias da mãe, Fei Fei decide construir uma nave espacial para ir até a Lua e comprovar a existência de uma lendária deusa. Estrelando: Cathy Ang, Phillipa Soo,Ken Jeong.