Nostalgia marca o filme 'Top Gun: Maverick'; veja também 'Stranger Things' e 'RRR'

Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz comenta as produções "Top Gun: Maverick", disponível nos cinemas, a nova temporada de "Stranger Things", da Netflix, e "RRR", também da Netflix. Ouça:
Em Cartaz - 26/05/2022
Publicado em 26 de Maio de 2022 às 18:13
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