Nos cinemas, polêmica com 'Benedetta' e terror com 'Pânico 5'; 'Pacificador' é série da semana

Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz fala sobre os filmes "Benedetta" e "Pânico 5", em cartaz nos cinemas, e "Pacificador", série do HBO Max. Ouça:
Em Cartaz - 13/01/2022
Publicado em 13 de Janeiro de 2022 às 19:28
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