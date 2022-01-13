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Nos cinemas, polêmica com 'Benedetta' e terror com 'Pânico 5'; 'Pacificador' é série da semana

As dicas são do crítico cinematográfico Rafael Braz

Publicado em 13 de Janeiro de 2022 às 19:28

Publicado em 

13 jan 2022 às 19:28
Filme
Filme "Benedetta", de Paul Verhoeven Crédito: Imovision/Divulgação
Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz fala sobre os filmes "Benedetta" e "Pânico 5", em cartaz nos cinemas, e "Pacificador", série do HBO Max. Ouça:
Em Cartaz - 13/01/2022

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