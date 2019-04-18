Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

EM CARTAZ

Nos cinemas: A Maldição da Chorona e Cópias - De Volta à Vida

Nesta quinta-feira (18), véspera de feriado, Rafael Braz destaca duas produções para quem quer aproveitar o período para ir ao cinema

Publicado em 18 de Abril de 2019 às 19:34

Publicado em 

18 abr 2019 às 19:34
Nesta quinta-feira (18), véspera de feriado, Rafael Braz destaca duas produções para quem quer aproveitar o período para ir ao cinema. ‘A Maldição da Chorona’ é um longa-metragem de terror, que se passa em Los Angeles, na década de 70. Já ‘Cópias - De Volta à Vida’, traz o astro Keanu Reeves às telonas, em um filme que mistura suspense com ficção científica. Confira!
Em Cartaz - 18-04-19.mp3
>>> SINOPSES:
A Maldição da Chorona: Na Los Angeles da década de 1970, uma assistente social criando seus dois filhos sozinha depois de ser deixada viúva começa a ver semelhanças entre um caso que está investigando e a entidade sobrenatural La Llorona. A lenda conta que, em vida, La Llorona afogou seus filhos e depois se jogou no rio, se debulhando em lágrimas. Agora ela chora eternamente, capturando outras crianças para substituir os filhos.
Cópias - De Volta à Vida: Depois de um grave acidente de trânsito que matou toda a sua família, um neurocientista (Keanu Reeves) sente que perdeu o sentido da vida. Utilizando seu meio de trabalho, ele se torna obcecado em trazê-los de volta, mesmo que isso signifique desafiar boa parte do governo e, principalmente, as leis da física.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 02/06/2026
Cartórios - 02/06/2026
Ferrovia, linha de trem
EF 118: burocracia não pode ser uma pedra no caminho da ferrovia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados