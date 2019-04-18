Nos cinemas: A Maldição da Chorona e Cópias - De Volta à Vida

Nesta quinta-feira (18), véspera de feriado, Rafael Braz destaca duas produções para quem quer aproveitar o período para ir ao cinema. ‘A Maldição da Chorona’ é um longa-metragem de terror, que se passa em Los Angeles, na década de 70. Já ‘Cópias - De Volta à Vida’, traz o astro Keanu Reeves às telonas, em um filme que mistura suspense com ficção científica. Confira!

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A Maldição da Chorona: Na Los Angeles da década de 1970, uma assistente social criando seus dois filhos sozinha depois de ser deixada viúva começa a ver semelhanças entre um caso que está investigando e a entidade sobrenatural La Llorona. A lenda conta que, em vida, La Llorona afogou seus filhos e depois se jogou no rio, se debulhando em lágrimas. Agora ela chora eternamente, capturando outras crianças para substituir os filhos.