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No cinema e no streaming: "Bronx" e "Bill & Ted: Encare a Música"

Ouça os comentários de Rafael Braz

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 18:28

Publicado em 

05 nov 2020 às 18:28
"Bronx": filme está disponível na Netflix Crédito: Netflix
Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz comenta sobre os filmes "Bronx", disponível na Netflix, e "Bill & Ted: Encare a Música", em cartaz nos cinemas. Ouça!
Em Cartaz - 05-11-20.mp3
SINOPSES:
Bronx (Netflix): Em meio a gangues e corrupções no submundo de Marselha, um policial decide fazer justiça com as próprias mãos para proteger sua equipe.
Bill & Ted: Encare a Música (nos cinemas): Acompanhe Ted (Keanu Reeves) e Bill (Alex Winter), dois rapazes que atingiram a meia idade, fazendo com que suas preocupações voltem-se para suas famílias e outras responsabilidades da vida adulta. Depois de anos lidando com a frustração de ainda não terem escrito a melhor música de todos os tempos, eles recebem a visita de um homem do futuro e descobrem que apenas uma música criada por eles pode salvar o mundo.

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