No cinema e no streaming: "Bronx" e "Bill & Ted: Encare a Música"

Bronx (Netflix): Em meio a gangues e corrupções no submundo de Marselha, um policial decide fazer justiça com as próprias mãos para proteger sua equipe.

Bill & Ted: Encare a Música (nos cinemas): Acompanhe Ted (Keanu Reeves) e Bill (Alex Winter), dois rapazes que atingiram a meia idade, fazendo com que suas preocupações voltem-se para suas famílias e outras responsabilidades da vida adulta. Depois de anos lidando com a frustração de ainda não terem escrito a melhor música de todos os tempos, eles recebem a visita de um homem do futuro e descobrem que apenas uma música criada por eles pode salvar o mundo.