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Nas telas: "Sound of Metal" e "Mulher-Maravilha 1984" estão em cartaz

Confira as dicas do comentarista Rafael Braz

Publicado em 17 de Dezembro de 2020 às 18:49

Publicado em 

17 dez 2020 às 18:49
"Mulher-Maravilha 1984" Crédito: Warner Bros
Nesta edição do "Em Cartaz", o comentarista Rafael Braz traz como destaque as seguintes produções que rememoram a década de 1980, com todas as suas cores e exageros, e também a história emocionante no Amazon Prime:
Em Cartaz - 17-12-20.mp3
 
"Sound of Metal", da Amazon (lançado no Brasil como "O Som do Silêncio"), dirigido por Darius Marder acompanha um recorte da vida de Ruben (Riz Ahmed), o baterista de um projeto punk/metal/noise que, em meio a uma turnê e sem muitos sintomas prévios, perde a audição.
"Mulher-Maravilha 1984" acompanha Diana Prince/Mulher-Maravilha (Gal Gadot) em 1984, durante a Guerra Fria, entrando em conflito com dois grande inimigos - o empresário de mídia Maxwell Lord (Pedro Pascal) e a amiga que virou inimiga Barbara Minerva/Cheetah (Kristen Wiig) - enquanto se reúne com seu interesse amoroso Steve Trevor (Chris Pine).

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