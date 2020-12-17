Nas telas: "Sound of Metal" e "Mulher-Maravilha 1984" estão em cartaz

"Mulher-Maravilha 1984" Crédito: Warner Bros

Nesta edição do "Em Cartaz", o comentarista Rafael Braz traz como destaque as seguintes produções que rememoram a década de 1980, com todas as suas cores e exageros, e também a história emocionante no Amazon Prime:

Your browser does not support the audio element. Em Cartaz - 17-12-20.mp3

"Sound of Metal", da Amazon (lançado no Brasil como "O Som do Silêncio"), dirigido por Darius Marder acompanha um recorte da vida de Ruben (Riz Ahmed), o baterista de um projeto punk/metal/noise que, em meio a uma turnê e sem muitos sintomas prévios, perde a audição.