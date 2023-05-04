Nas dicas da semana tem 'Guardiões da Galáxia Vol. 3', 'Rainha Charlotte' e 'Citadel'

Nesta edição do Em Cartaz, o comentarista Rafael Braz fala sobre as seguintes produções: "Guardiões da Galáxia Vol. 3" (cinemas), "Rainha Charlotte" (Netflix) e "Citadel" (Amazon). Ouça a conversa completa!
Em Cartaz - 04-05-23
Publicado em 04 de Maio de 2023 às 17:54
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