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Em Cartaz

Nas dicas da semana tem 'Guardiões da Galáxia Vol. 3', 'Rainha Charlotte' e 'Citadel'

Ouças as dicas do comentarista Rafael Braz

Publicado em 04 de Maio de 2023 às 17:54

Publicado em 

04 mai 2023 às 17:54
Filme 'Guardiões da Galáxia'
Filme 'Guardiões da Galáxia' Crédito: Disney/ Divulgação
Nesta edição do Em Cartaz, o comentarista Rafael Braz fala sobre as seguintes produções: "Guardiões da Galáxia Vol. 3" (cinemas), "Rainha Charlotte" (Netflix) e "Citadel" (Amazon). Ouça a conversa completa!
Em Cartaz - 04-05-23

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