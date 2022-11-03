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Em Cartaz

Nas dicas da semana, 'Nada de Novo no Front', 'Enolas Homes 2' e 'Reboot'

Ouça a conversa completa com Rafael Braz

Publicado em 03 de Novembro de 2022 às 18:19

Publicado em 

03 nov 2022 às 18:19
Filme
Filme "Nada de Novo no Front", da Netflix Crédito: Netflix/Divulgação
Nesta edição do Em Cartaz, os destaques do comentarista Rafael Braz são as seguintes produções: "Nada de Novo no Front" (Netflix), "Enolas Homes 2" (Netflix) e "Reboot" (Star+). Ouça a conversa completa!
Em Cartaz - 03-11-22

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