MIB: Homens de Preto e X-Men: Fênix Negra nos cinemas do ES

Os agentes que protegem o planeta Terra das ameaças alienígenas voltam a entrar em ação, no quarto filme da série MIB: Homens de Preto. Dessa vez, os agentes J e K, interpretados por Will Smith e Tommy Lee Jones, dão lugar a agente M, vivida por Tessa Thompson, e ao agente H, papel de Chris Hemsworth. Nesta sexta-feira, Rafael Braz conta detalhes sobre a nova produção cinematográfica.
O comentarista também fala sobre X-Men: Fênix Negra. A construção do novo cápítulo da saga é em torno da personagem Jean Grey, interpretada pela atriz britânica Sophie Turner, que é atingida por uma poderosa força côsmica. Confira a análise de Rafael Braz:
EM CARTAZ - 13-06-19.mp3
> SINOPSES:
MIB: Homens de Preto - Internacional: Quando criança, Molly (Tessa Thompson) presenciou a abordagem de dois agentes do MIB aos seus pais, apagando a memória deles acerca da súbita aparição de um ser extraterrestre. Como estava escondida, a garota não foi atingida pela ação. Obcecada pelos mistérios do universo, ela cresceu com o sonho de ingressar no MIB. Após muita pesquisa, ela consegue descobrir a sede da agência e lá se candidata a uma vaga, sendo aceita por O (Emma Thompson). Ainda em experiência, e agora renomeada como agente M, ela é enviada a Londres para investigar algo estranho que tem ocorrido na agência local. É quando conhece o agente H (Chris Hemsworth), de grande renome pelos seus feitos no passado mas uma certa arrogância e displicência na execução do trabalho.
X-Men: Fênix Negra: 1992. Os X-Men são considerados heróis nacionais e o professor Charles Xavier (James McAvoy) agora dispõe de contato direto com o presidente dos Estados Unidos. Quando uma missão espacial enfrenta problemas, o governo convoca a equipe mutante para ajudá-lo. Liderado por Mística (Jennifer Lawrence), os X-Men partem rumo ao espaço em uma equipe composta por Fera (Nicholas Hoult), Jean Grey (Sophie Turner), Ciclope (Tye Sheridan), Tempestade (Alexandra Shipp), Mercúrio (Evan Peters) e Noturno (Kodi Smit-McPhee). Ao tentar resgatar o comandante da missão, Jean Grey fica presa no ônibus espacial e é atingida por uma poderosa força cósmica, que acaba absorvida em seu corpo. Após ser resgatada e retornar à Terra, aos poucos ela percebe que há algo bem estranho dentro de si, o que desperta lembranças de um passado sombrio e, também, o interesse de seres extra-terrestres.