"Meu amigo Enzo" e "Rainhas do Crime" chegam aos cinemas do ES

Cena do filme "Meu Amigo Enzo", de Simon Curtis Crédito: Fox Filmes/Divulgação

Neste quadro "Em Cartaz", o comentarista Rafael Braz fala sobre três destaques que chegam aos cinemas do Espírito Santo: ‘Rainhas do Crime’, que conta com elenco de peso formado por Melissa McCarthy, Tiffany Haddish e Elisabeth Moss; ‘Meu Amigo Enzo', que conta a história de um cão e seu dono; e ‘Vermelho Sol’, que se passa na década de 1970. Confira:

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Rainhas do Crime: Nova York, janeiro de 1978. Kathy (Melissa McCarthy), Ruby (Tiffany Haddish) e Claire (Elisabeth Moss) são casadas com mafiosos irlandeses, que comandam os negócios em Hell's Kitchen. Quando eles são presos pela polícia, o trio fica a mercê de Little Jackie (Myk Watford), o novo chefão local, que se recusa a lhes dar o dinheiro necessário para seu sustento. Com isso, Kathy, Ruby e Claire decidem unir forças para criar sua própria "família", oferecendo apoio e proteção a pequenos comerciantes locais. Com o tempo, o poder das mulheres cresce ao ponto não só de incomodar Little Jackie, mas também chamar a atenção da máfia italiana.

Meu Amigo Enzo: Denny Swift (Milo Ventimiglia) é um piloto de corridas arrojado, com um talento especial para dirigir sob chuva. Um dia, ao ir para o trabalho, encontra um filhote de cachorro que decide adotar. Ele ganha o nome de Enzo, em homenagem ao criador da Ferrari, e passa a acompanhá-lo em todo lugar que vá, ganhando um apreço especial pela adrenalina das corridas, seja ao assisti-las ao vivo ou pela televisão. Com o passar dos anos, a amizade entre Denny e Enzo sofre profundas mudanças quando o piloto conhece, e se apaixona, por Eve (Amanda Seyfried).