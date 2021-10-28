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"Marighella" nos cinemas; "Sintonia" e "Guia Astrológico para Corações Partidos" no streaming

As dicas são do jornalista e crítico cinematográfico Rafael Braz

Publicado em 28 de Outubro de 2021 às 17:14

Publicado em 

28 out 2021 às 17:14
Seu Jorge vive Carlos Marighella no filme
Seu Jorge vive Carlos Marighella no filme "Marighella", dirigido por Wagner Moura Crédito: Divulgação
Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz fala sobre o filme "Marighella", disponível nas telonas, e as séries "Sintonia" e "Guia Astrológico para Corações Partidos", ambas da Netflix. Ouça os comentários!
Em Cartaz - 28/10/2021

Séries

Sintonia (Netflix): Criados juntos na quebrada de São Paulo, três jovens amigos correm atrás de seus sonhos rodeados por música, drogas e religião.
Guia Astrológico para Corações Partidos (Netflix): Alice está solteira e de coração partido. Mas, depois de conhecer um astrólogo carismático, ela resolve contar com os astros para buscar sua alma gêmea.

Filmes

Marighella (nos cinemas): Cinebiografia de Carlos Marighella, ex-deputado, poeta e guerrilheiro brasileiro que foi assassinado pela ditadura militar em 1969. Adaptação do livro "Marighella - O Guerrilheiro Que Incendiou o Mundo", de Mário Magalhães.

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