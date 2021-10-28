"Marighella" nos cinemas; "Sintonia" e "Guia Astrológico para Corações Partidos" no streaming

Seu Jorge vive Carlos Marighella no filme "Marighella", dirigido por Wagner Moura Crédito: Divulgação

Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz fala sobre o filme "Marighella", disponível nas telonas, e as séries "Sintonia" e "Guia Astrológico para Corações Partidos", ambas da Netflix. Ouça os comentários!

Your browser does not support the audio element. Em Cartaz - 28/10/2021

Séries

Sintonia (Netflix): Criados juntos na quebrada de São Paulo, três jovens amigos correm atrás de seus sonhos rodeados por música, drogas e religião.

Guia Astrológico para Corações Partidos (Netflix): Alice está solteira e de coração partido. Mas, depois de conhecer um astrólogo carismático, ela resolve contar com os astros para buscar sua alma gêmea.

Filmes