"Marighella" nos cinemas; "Sintonia" e "Guia Astrológico para Corações Partidos" no streaming

Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz fala sobre o filme "Marighella", disponível nas telonas, e as séries "Sintonia" e "Guia Astrológico para Corações Partidos", ambas da Netflix. Ouça os comentários!
Em Cartaz - 28/10/2021
Séries
Sintonia (Netflix): Criados juntos na quebrada de São Paulo, três jovens amigos correm atrás de seus sonhos rodeados por música, drogas e religião.
Guia Astrológico para Corações Partidos (Netflix): Alice está solteira e de coração partido. Mas, depois de conhecer um astrólogo carismático, ela resolve contar com os astros para buscar sua alma gêmea.
Filmes
Marighella (nos cinemas): Cinebiografia de Carlos Marighella, ex-deputado, poeta e guerrilheiro brasileiro que foi assassinado pela ditadura militar em 1969. Adaptação do livro "Marighella - O Guerrilheiro Que Incendiou o Mundo", de Mário Magalhães.