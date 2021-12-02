"King Richard: Criando Campeãs" conta a história das Williams nas telonas

Will Smith é Richard Williams em "King Richard: Criando Campeãs" Crédito: Divulgação

Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz fala sobre o filme "King Richard: Criando Campeãs", que conta a história de Richard, Serena e Venus Williams nas telonas. O comentarista ainda indica o filme "Ataque dos Cães", da Netflix, e a série "A Roda do Tempo", do Amazon Prime Video. Ouça:

Your browser does not support the audio element. Em Cartaz - 02/12/2021

Filmes

King Richard: Criando Campeãs (nos cinemas): A história da jornada ao estrelato das celebradas tenistas Venus e Serena Williams, que possuem mais de 30 prêmios em torneios na categoria individual e 14 em dupla. Determinado em fazer de suas filhas atletas medalhistas, Richard as treina com determinação e foco inquebráveis.

Ataque dos Cães (Netflix): Um fazendeiro durão trava uma guerra de ameaças contra a nova esposa do irmão e seu filho adolescente ― até que antigos segredos vêm à tona.

Série