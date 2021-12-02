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Em Cartaz

"King Richard: Criando Campeãs" conta a história das Williams nas telonas

As dicas de filmes são do crítico cinematográfico Rafael Braz

Publicado em 02 de Dezembro de 2021 às 17:58

Publicado em 

02 dez 2021 às 17:58
Will Smith é Richard Williams em
Will Smith é Richard Williams em "King Richard: Criando Campeãs" Crédito: Divulgação
Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz fala sobre o filme "King Richard: Criando Campeãs", que conta a história de Richard, Serena e Venus Williams nas telonas. O comentarista ainda indica o filme "Ataque dos Cães", da Netflix, e a série "A Roda do Tempo", do Amazon Prime Video. Ouça:
Em Cartaz - 02/12/2021

Filmes

King Richard: Criando Campeãs (nos cinemas): A história da jornada ao estrelato das celebradas tenistas Venus e Serena Williams, que possuem mais de 30 prêmios em torneios na categoria individual e 14 em dupla. Determinado em fazer de suas filhas atletas medalhistas, Richard as treina com determinação e foco inquebráveis.
Ataque dos Cães (Netflix): Um fazendeiro durão trava uma guerra de ameaças contra a nova esposa do irmão e seu filho adolescente ― até que antigos segredos vêm à tona.

Série

A Roda do Tempo (Prime Video): Ambientada em um universo épico de fantasia, a série acompanha Moiraine, membro de uma organização feminina muito poderosa chamada Aes Sedai, quando ela chega à pequena cidade de Two Rivers. Lá, ela embarca em uma perigosa jornada mundial com cinco jovens aldeões, um dos quais foi profetizado como o Dragão Renascido... aquele que salvará ou destruirá a humanidade.

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