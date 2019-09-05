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EM CARTAZ

"It - Capítulo Dois" entra em cartaz nos cinemas do Espírito Santo

Destaque também para a chegada da produção "Elena". Ouça a avalização do comentarista Rafael Braz

Publicado em 05 de Setembro de 2019 às 18:30

Publicado em 

05 set 2019 às 18:30
Cena do filme "It" Crédito: Divulgação
Neste "Em Cartaz", o comentarista Rafael Braz fala sobre os lançamentos de cinema no Espírito Santo, onde o destaque é a chegada de “It – Capítulo Dois” e  de “Elena”, disponível na Netflix. Confira:
Em Cartaz - 05-09-19
 
“It – Capítulo Dois”: 27 anos depois dos eventos de "It - A Coisa", Mike (Isaiah Mustafa) percebe que o palhaço Pennywise (Bill Skarsgard) está de volta à cidade de Derry. Ele convoca os antigos amigos do Clube dos Otários para honrar a promessa de infância e acabar com o inimigo de uma vez por todas. Mas quando Bill (James McAvoy), Beverly (Jessica Chastain), Ritchie (Bill Hader), Ben (Jack Ryan) e Eddie (James Ransone) retornam às suas origens, eles precisam se confrontar a traumas nunca resolvidos de suas infâncias, e que repercutem até hoje na vida adulta.
“Elena”: Neste documentário, a diretora reconta a história de sua irmã, que largou tudo durante a ditadura no Brasil para tentar a vida como atriz em Nova York.

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