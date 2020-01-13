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RAFAEL BRAZ

Indicados ao Oscar 2020: os destaques nas principais categorias

'Coringa' é o filme com maior número de indicações, 11 no total

Publicado em 13 de Janeiro de 2020 às 19:47

Publicado em 

13 jan 2020 às 19:47
Estatueta do Oscar Crédito: Oscars/Divulgação
A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou nesta segunda-feira (13), em Los Angeles, os indicados ao Oscar 2020. Entre os destaques está a produção "Coringa", filme com maior número de indicações, 11, inclusive melhor filme, melhor diretor (Todd Philips), e melhor ator (Joaquin Phoenix). Confira a análise dos nomes divulgados com o comentarista Rafael Braz:
EM CARTAZ - 13-01-20.mp3
MAIS INFORMAÇÕES:
- 'Coringa' é o filme com maior número de indicações, 11 no total;
- 'Era uma vez em Hollywood', '1917' e 'O Irlandês' dividem a 2ª colocação, com 10 cada;
- O brasileiro 'Democracia em vertigem' está entre os indicados a melhor documentário;
- Um casal entrou nas categorias de roteiro. Greta Gerwig foi indicada em roteiro adaptado por "Adoráveis mulheres" e seu namorado, Noah Baumbach, em roteiro original, por "História de um casamento";
- Cerimônia de premiação acontece em Los Angeles no dia 9 de fevereiro.
 

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