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EM CARTAZ

Indicados ao Oscar: "1917" e "Um Lindo Dia na Vizinhança" nos cinemas

Destaque para a história que se passa durante a Primeira Guerra Mundial e concorre ao Oscar de Melhor Filme neste ano

Publicado em 23 de Janeiro de 2020 às 19:42

Publicado em 

23 jan 2020 às 19:42
1917, o filme que retrata cenas da Primeira Guerra Mundial Crédito: Divulgação
Neste "Em Cartaz", o comentarista Rafael Braz analisa os destaques de produções que prometem concorrer aos prêmios principais do Oscar 2020. O principal delas é "1917" que se passa durante a Primeira Guerra Mundial. O outro filme é "Um Lindo Dia na Vizinhança" que retrata a história de um jornalista reconhecido nos Estados Unidos. Ouça:
Em Cartaz - Rafael Braz - 23-01-20
 
Saiba mais:
"1917": Os cabos Schofield (George MacKay) e Blake (Dean-Charles Chapman) são jovens soldados britânicos durante a Primeira Guerra Mundial. Quando eles são encarregados de uma missão aparentemente impossível, os dois precisam atravessar território inimigo, lutando contra o tempo, para entregar uma mensagem que pode salvar mais de 1300 colegas de batalhão.
"Um Lindo Dia na Vizinhança": Fred Rogers (Tom Hanks) foi o criador do Mister Rogers' Neighborhood, um programa infantil de TV muito popular na década de 1960, nos Estados Unidos. Em 1998, Tom Junod (Matthew Rhys), até então um cínico jornalista investigativo, aceitou escrever o perfil de Rogers para a revista Esquire. Durante as entrevistas para a materia, Junod mudou não só sua visão em relação ao seu entrevistado como também sua visão de mundo, iniciando uma inspiradora amizade com o apresentador.

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