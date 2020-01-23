Indicados ao Oscar: "1917" e "Um Lindo Dia na Vizinhança" nos cinemas

1917, o filme que retrata cenas da Primeira Guerra Mundial Crédito: Divulgação

Neste "Em Cartaz", o comentarista Rafael Braz analisa os destaques de produções que prometem concorrer aos prêmios principais do Oscar 2020. O principal delas é "1917" que se passa durante a Primeira Guerra Mundial. O outro filme é "Um Lindo Dia na Vizinhança" que retrata a história de um jornalista reconhecido nos Estados Unidos. Ouça:

Your browser does not support the audio element. Em Cartaz - Rafael Braz - 23-01-20

Saiba mais:

"1917": Os cabos Schofield (George MacKay) e Blake (Dean-Charles Chapman) são jovens soldados britânicos durante a Primeira Guerra Mundial. Quando eles são encarregados de uma missão aparentemente impossível, os dois precisam atravessar território inimigo, lutando contra o tempo, para entregar uma mensagem que pode salvar mais de 1300 colegas de batalhão.