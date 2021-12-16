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Em Cartaz

"Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa" é grande estreia nas telonas; no streaming, o destaque é "The Witcher"

Ouça o crítico cinematográfico Rafael Braz

Publicado em 16 de Dezembro de 2021 às 18:34

Publicado em 

16 dez 2021 às 18:34
"Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa", da Marvel e Sony Crédito: Marvel/Sony/Divulgação
Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz comenta sobre o filme "Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa", uma das principais estreias do cinema em 2021. No mundo das séries, o destaque é "The Witcher", da Netflix. Ouça:
Em Cartaz - 17/12/2021

Filme

"Homem-Aranha: Sem Volta para Casa" (nos cinemas): Peter Parker precisará lidar com as consequências da sua identidade como aracnídeo ter sido revelada pela reportagem do Clarim Diário. Incapaz de separar sua vida normal das aventuras de ser um super-herói, Parker pede ao Doutor Estranho para que todos esqueçam sua verdadeira identidade. Entretanto, o feitiço não sai como planejado e a situação torna-se ainda mais perigosa, forçando-o a descobrir o que realmente significa ser o Homem-Aranha.

Série

The Witcher (Netflix): O mutante Geralt de Rívia é um caçador de monstros que luta para encontrar seu lugar num mundo onde as pessoas muitas vezes são mais perversas que as criaturas selvagens.

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