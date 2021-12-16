"Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa" é grande estreia nas telonas; no streaming, o destaque é "The Witcher"

"Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa", da Marvel e Sony Crédito: Marvel/Sony/Divulgação

Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz comenta sobre o filme "Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa", uma das principais estreias do cinema em 2021. No mundo das séries, o destaque é "The Witcher", da Netflix. Ouça:

Your browser does not support the audio element. Em Cartaz - 17/12/2021

Filme

"Homem-Aranha: Sem Volta para Casa" (nos cinemas): Peter Parker precisará lidar com as consequências da sua identidade como aracnídeo ter sido revelada pela reportagem do Clarim Diário. Incapaz de separar sua vida normal das aventuras de ser um super-herói, Parker pede ao Doutor Estranho para que todos esqueçam sua verdadeira identidade. Entretanto, o feitiço não sai como planejado e a situação torna-se ainda mais perigosa, forçando-o a descobrir o que realmente significa ser o Homem-Aranha.

Série