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EM CARTAZ

"Homem Aranha: Longe de casa" é o destaque do Em Cartaz

Confira detalhes da produção com o comentarista Rafael Braz

Publicado em 04 de Julho de 2019 às 19:32

Publicado em 

04 jul 2019 às 19:32
“Homem Aranha: Longe de casa” estreia nesta quinta-feira (4) nos cinemas do Brasil e, claro, é o destaque do Em Cartaz com o comentarista Rafael Braz. Confira detalhes da produção e o que esperar ao assistir à produção.
Em Cartaz - 04-07-19.mp3
A SINOPSE:
Peter Parker (Tom Holland) está em uma viagem de duas semanas pela Europa, ao lado de seus amigos de colégio, quando é surpreendido pela visita de Nick Fury (Samuel L. Jackson). Precisando de ajuda para enfrentar monstros nomeados como Elementais, Fury o convoca para lutar ao lado de Mysterio (Jake Gyllenhaal), um novo herói que afirma ter vindo de uma Terra paralela. Além da nova ameaça, Peter precisa lidar com a lacuna deixada por Tony Stark, que deixou para si seu óculos pessoal, com acesso a um sistema de inteligência artificial associado à Stark Industries.

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