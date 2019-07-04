"Homem Aranha: Longe de casa" é o destaque do Em Cartaz

“Homem Aranha: Longe de casa” estreia nesta quinta-feira (4) nos cinemas do Brasil e, claro, é o destaque do Em Cartaz com o comentarista Rafael Braz. Confira detalhes da produção e o que esperar ao assistir à produção.

Peter Parker (Tom Holland) está em uma viagem de duas semanas pela Europa, ao lado de seus amigos de colégio, quando é surpreendido pela visita de Nick Fury (Samuel L. Jackson). Precisando de ajuda para enfrentar monstros nomeados como Elementais, Fury o convoca para lutar ao lado de Mysterio (Jake Gyllenhaal), um novo herói que afirma ter vindo de uma Terra paralela. Além da nova ameaça, Peter precisa lidar com a lacuna deixada por Tony Stark, que deixou para si seu óculos pessoal, com acesso a um sistema de inteligência artificial associado à Stark Industries.