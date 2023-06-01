'Homem-Aranha: Através do Aranhaverso' é a grande estreia da semana; o que esperar

Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz fala sobre as seguintes produções: "Homem-Aranha: Através do Aranhaverso" (cinema), "Perfil Falso" (Netflix) e "Amor Platônico" (Apple). Ouça a conversa completa!
Em Cartaz - 01-06-23
Publicado em 01 de Junho de 2023 às 18:04
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