Hebe e Ad Astra - Rumo às Estrelas chegam aos cinemas do ES

Ad Astra - Rumo às Estrelas Crédito: Fox Films/Divulgação

Neste quadro "Em cartaz", o comentarista Rafael Braz fala sobre os detalhes da produção ‘Hebe - A Estrela do Brasil’, que faz um recorte da trajetória de Hebe Camargo, uma das maiores apresentadoras de televisão da história brasileira, interpretada pela atriz Andréa Beltrão. O comentarista também destaca a produção ‘Ad Astra - Rumo às Estrelas’, com Brad Pitt. Também tem "Predadores Assassinos". Confira:

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Ad Astra - Rumo às Estrelas: Roy McBride (Brad Pitt) é um engenheiro espacial que decide empreender a maior jornada de sua vida: viajar para o espaço, cruzar a galáxia e tentar descobrir o que aconteceu com seu pai, um astronauta que se perdeu há vinte anos no caminho para Netuno.

Hebe - A Estrela do Brasil: Hebe Camargo (Andréa Beltrão) se consagrou como uma das apresentadoras mais emblemáticas da televisão brasileira. Sua carreira passou por diversas mudanças ao longo dos anos, mas foi durante a década de 80, no período de transição da ditadura para a democracia, que Hebe, ao 60 anos, tomou uma decisão importante. A apresentadora passou a controlar a própria carreira e, independentemente das críticas machistas, do marido ciumento e dos chefes poderosos, se revelou para o público como uma mulher extraordinária, capaz de superar qualquer crise pessoal ou profissional.