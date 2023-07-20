Grandes estreias na semana: 'Barbie', 'Oppenheimer' e 'Sorriso Real'

Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz fala sobre duas produções muito esperadas do cinema: "Barbie" e "Oppenheimer". Também fala sobre "Sorriso Real" (Netflix). Ouça a conversa completa!
Em Cartaz - 20-07-23
Publicado em 20 de Julho de 2023 às 18:11
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