"Ghostbusters: Mais Além" nos cinemas; "tick, tick...BOOM" e "Cowboy Bebop" na Netflix

Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz fala sobre os filmes "Ghostbusters: Mais Além" e "tick, tick...BOOM!" e a série "Cowboy Bebop". Ouça:
Em Cartaz - 18/11/2021
Filmes
Ghostbusters: Mais Além (nos cinemas): Uma mãe solteira resolve se mudar para uma pequena cidade do interior com seus filhos, e acaba descobrindo uma conexão com os Caça-Fantasmas originais e o que o seu avô deixou para trás como legado.
tick, tick...BOOM! (Netflix): Prestes a completar 30 anos, um compositor promissor lida com o amor, a amizade e a pressão para criar algo incrível antes que o tempo acabe.
Série
Cowboy Bebop (Netflix): Estilosos e sem grana, os caçadores de recompensas Spike, Jet e Faye rodam o sistema solar em busca de trabalho. Mas será que eles conseguem fugir do passado de Spike?