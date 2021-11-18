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Em Cartaz

"Ghostbusters: Mais Além" nos cinemas; "tick, tick...BOOM" e "Cowboy Bebop" na Netflix

As dicas são do crítico cinematográfico Rafael Braz

Publicado em 18 de Novembro de 2021 às 19:10

Publicado em 

18 nov 2021 às 19:10
Filme
Filme "Ghostbusters - Mais Além", disponível nos cinemas Crédito: Divulgação
Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz fala sobre os filmes "Ghostbusters: Mais Além" e "tick, tick...BOOM!" e a série "Cowboy Bebop". Ouça:
Em Cartaz - 18/11/2021

Filmes

Ghostbusters: Mais Além (nos cinemas): Uma mãe solteira resolve se mudar para uma pequena cidade do interior com seus filhos, e acaba descobrindo uma conexão com os Caça-Fantasmas originais e o que o seu avô deixou para trás como legado.
tick, tick...BOOM! (Netflix): Prestes a completar 30 anos, um compositor promissor lida com o amor, a amizade e a pressão para criar algo incrível antes que o tempo acabe.

Série

Cowboy Bebop (Netflix): Estilosos e sem grana, os caçadores de recompensas Spike, Jet e Faye rodam o sistema solar em busca de trabalho. Mas será que eles conseguem fugir do passado de Spike?

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