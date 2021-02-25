Filmes: tudo sobre "Pelé" e "M-8: Quando a morte socorre a vida"

Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz destaca duas produções da Netflix: o documentário "Pelé" e o filme "M-8: Quando a morte socorre a vida". Ouça os comentários!
Em Cartaz - 25-02-21
AS DICAS DO BRAZ:
Pelé (Netflix): Tendo como pano de fundo uma era turbulenta da história do Brasil, este documentário mostra a trajetória extraordinária de Pelé, de jovem craque a herói nacional.
M-8: Quando a morte socorre a vida (Netflix): Maurício entra na faculdade de medicina e fica obcecado por um mistério relacionado à identidade dos cadáveres dissecados na aula de anatomia.