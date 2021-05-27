Em Cartaz com "Aqueles que me desejam a morte" e "Carnaval"

Filme "Aqueles que me desejam a morte", com Angelina Jolie Crédito: Warner/Divulgação

Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz destaca as produções "Aqueles que me desejam a morte" e "Carnaval". Ouça o comentário e saiba mais detalhes sobre as produções:

Your browser does not support the audio element. Em Cartaz - 27/05/2021

Sinopses:

Aqueles Que Me Desejam a Morte (nos cinemas): Uma bombeira ainda abalada pela perda de três vidas que não conseguiu salvar de um incêndio, se depara com um menino de 12 anos traumatizado e sem ninguém a quem recorrer.