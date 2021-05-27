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Em Cartaz com "Aqueles que me desejam a morte" e "Carnaval"

Ouça os comentários do crítico cinematográfico Rafael Braz

Publicado em 27 de Maio de 2021 às 17:33

Publicado em 

27 mai 2021 às 17:33
Filme
Filme "Aqueles que me desejam a morte", com Angelina Jolie Crédito: Warner/Divulgação
Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz destaca as produções "Aqueles que me desejam a morte" e "Carnaval". Ouça o comentário e saiba mais detalhes sobre as produções:
Em Cartaz - 27/05/2021

Sinopses:

Aqueles Que Me Desejam a Morte (nos cinemas): Uma bombeira ainda abalada pela perda de três vidas que não conseguiu salvar de um incêndio, se depara com um menino de 12 anos traumatizado e sem ninguém a quem recorrer.
Carnaval (Netflix): Depois de terminar o namoro, uma influenciadora viaja com as amigas para o Carnaval da Bahia, onde aprende que a vida real é muito mais vibrante do que imaginava.

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