Em Cartaz com "Aqueles que me desejam a morte" e "Carnaval"

Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz destaca as produções "Aqueles que me desejam a morte" e "Carnaval". Ouça o comentário e saiba mais detalhes sobre as produções:
Em Cartaz - 27/05/2021
Sinopses:
Aqueles Que Me Desejam a Morte (nos cinemas): Uma bombeira ainda abalada pela perda de três vidas que não conseguiu salvar de um incêndio, se depara com um menino de 12 anos traumatizado e sem ninguém a quem recorrer.
Carnaval (Netflix): Depois de terminar o namoro, uma influenciadora viaja com as amigas para o Carnaval da Bahia, onde aprende que a vida real é muito mais vibrante do que imaginava.