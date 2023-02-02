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Filmes em destaque: "Os banshees de Inisherin", "A Garota na Fita" e "Batem à Porta"

Ouça a conversa completa com o comentarista Rafael Braz

Publicado em 02 de Fevereiro de 2023 às 17:55

Publicado em 

02 fev 2023 às 17:55
A comédia dramática
A comédia dramática "Os banshees de Inisherin" Crédito: Divulgação
"Os banshees de Inisherin" (cinema), "A Garota na Fita" (Netflix) e "Batem à Porta" (cinema) são os destaques trazidos pelo comentarista Rafael Braz nesta edição do Em Cartaz. Ouça a conversa completa!
Em Cartaz - 02-02-23

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