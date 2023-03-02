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Em Cartaz

Filmes em destaque: Daisy Jones and The Six, Creed 3, Sex/Life

Ouça a conversa completa com o comentarista Rafael Braz

Publicado em 02 de Março de 2023 às 17:56

Publicado em 

02 mar 2023 às 17:56
Michael B. Jordan em cena do filme 'Creed 3'
Michael B. Jordan em cena do filme 'Creed 3' Crédito: Divulgação | Creed 3
Nesta edição do Em Cartaz, o comentarista Rafael Braz traz os filmes em destaque: Daisy Jones and The Six (Amazon Prime Video), Creed 3 (cinema), Sex/Life (Netflix). Ouça a conversa completa!
Em Cartaz - 02-03-23

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