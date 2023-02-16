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Em Cartaz

Filmes em destaque: Apaixonados outra vez e Na Sua Casa ou na Minha

Ouça a conversa completa com o comentarista Rafael Braz

Publicado em 16 de Fevereiro de 2023 às 17:31

Publicado em 

16 fev 2023 às 17:31
Filme, cinema
Filme, cinema Crédito: Pixabay
Nesta edição do Em Cartaz, o comentarista Rafael Braz traz os destaques do cinema. Quer curtir um Carnaval vendo um filme, pela TV ou indo ao cinema? Confira as dicas e ouça a conversa completa!
Em Cartaz - 16-02-23

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