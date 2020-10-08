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Filmes em casa: "O Halloween do Hubie" e "Vampiros X The Bronx"

Ouça os comentários de Rafael Braz

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 17:14

Publicado em 

08 out 2020 às 17:14
O filme "O Halloween do Hubie" está disponível na Netflix Crédito: Netflix
Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz comenta as produções "O Halloween do Hubie" e "Vampiros X The Bronx". Ouça o que esperar dessas histórias disponíveis na Netflix!
Em Cartaz - 08-10-20
SINOPSES:
O Halloween do Hubie (Netflix): Hubie não é muito popular em Salém, mas quando o Halloween começa a ficar assustador de verdade, esse cara bonzinho e medroso faz de tudo para salvar a cidade. Estrelando Adam Sandler, Kevin James e Julie Bowen.
Vampiros X The Bronx (Netflix): No Bronx, três meninos corajosos descobrem um plano sinistro para acabar com a vida no bairro. Estrelando Jaden Michael, Gerald W. Jones III e Gregory Diaz IV.

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