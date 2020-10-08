Filmes em casa: "O Halloween do Hubie" e "Vampiros X The Bronx"

Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz comenta as produções "O Halloween do Hubie" e "Vampiros X The Bronx". Ouça o que esperar dessas histórias disponíveis na Netflix!

O Halloween do Hubie (Netflix): Hubie não é muito popular em Salém, mas quando o Halloween começa a ficar assustador de verdade, esse cara bonzinho e medroso faz de tudo para salvar a cidade. Estrelando Adam Sandler, Kevin James e Julie Bowen.