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Filmes em cartaz: o que esperar de "Fuja" e "Godzilla vs. Kong"

Ouça os comentários do jornalista Rafael Braz

Publicado em 01 de Abril de 2021 às 16:02

Publicado em 

01 abr 2021 às 16:02
Filme "Godzilla vs. Kong" Crédito: Warner/Divulgação
Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz apresenta duas produções. São elas "Fuja" e "Godzilla vs. Kong". Ouça os comentários:
Em Cartaz - 01-04-21
AS DICAS DO BRAZ:
Fuja (Netflix): Após anos vivendo isolada e sob cuidados médicos e desejando liberdade, Chloe começa a desconfiar que sua mãe esteja escondendo um segredo sinistro.
Godzilla vs. Kong (HBO Max): Duas poderosas forças da natureza vão se enfrentar em uma grande batalha. Enquanto a organização científica secreta Monarch caça, investiga e estuda a origem dos Titãs, uma conspiração tem a intenção de acabar com todas as criaturas, sejam elas ameaçadoras ou não.

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