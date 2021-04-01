Filmes em cartaz: o que esperar de "Fuja" e "Godzilla vs. Kong"

Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz apresenta duas produções. São elas "Fuja" e "Godzilla vs. Kong". Ouça os comentários:

Fuja (Netflix): Após anos vivendo isolada e sob cuidados médicos e desejando liberdade, Chloe começa a desconfiar que sua mãe esteja escondendo um segredo sinistro.

Godzilla vs. Kong (HBO Max): Duas poderosas forças da natureza vão se enfrentar em uma grande batalha. Enquanto a organização científica secreta Monarch caça, investiga e estuda a origem dos Titãs, uma conspiração tem a intenção de acabar com todas as criaturas, sejam elas ameaçadoras ou não.