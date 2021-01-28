Filmes em cartaz: "O Tigre Branco", "Um Crime em Comum" e "Pinóquio"

Filme "O Tigre Branco", da Netflix Crédito: Tejinder Singh Khamkha

Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz destaca três filmes: dois disponíveis no streaming e um em cartaz nas telonas brasileiras. As produções são "O Tigre Branco", "Um Crime em Comum" e "Pinóquio". Ouça os comentários do Braz!

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AS DICAS DO BRAZ:

O Tigre Branco (Netflix): Um ambicioso motorista indiano usa a inteligência e a astúcia para escapar da pobreza e conquistar o mundo dos negócios. Baseado no best-seller do New York Times.

Um Crime em Comum (Netflix): Uma professora fica emocionalmente abalada por causa de sua ligação com a morte do filho da empregada e luta para manter a sanidade.