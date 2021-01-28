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Filmes em cartaz: "O Tigre Branco", "Um Crime em Comum" e "Pinóquio"

Ouça os comentários do jornalista Rafael Braz

Publicado em 28 de Janeiro de 2021 às 18:06

Publicado em 

28 jan 2021 às 18:06
Filme "O Tigre Branco", da Netflix Crédito: Tejinder Singh Khamkha
Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz destaca três filmes: dois disponíveis no streaming e um em cartaz nas telonas brasileiras. As produções são "O Tigre Branco", "Um Crime em Comum" e "Pinóquio". Ouça os comentários do Braz!
Em Cartaz - 28-01-21.mp3
AS DICAS DO BRAZ:
O Tigre Branco (Netflix): Um ambicioso motorista indiano usa a inteligência e a astúcia para escapar da pobreza e conquistar o mundo dos negócios. Baseado no best-seller do New York Times.
Um Crime em Comum (Netflix): Uma professora fica emocionalmente abalada por causa de sua ligação com a morte do filho da empregada e luta para manter a sanidade.
Pinóquio (nos cinemas): Gepeto é um solitário marceneiro que sonha em ser pai e deseja que Pinóquio, o boneco que acabou de construir, ganhe vida. Seu pedido é atendido, mas a desobediência de Pinóquio faz com que ele se perca de casa e embarque em uma jornada repleta de mistérios e seres fantásticos, que o levará a conhecer de perto os perigos do mundo.

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